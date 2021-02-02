У Конгрес США внесли резолюцію щодо пакета допомоги на $1,9 трильйона

У Конгрес США внесли резолюцію щодо пакета допомоги на $1,9 трильйона

Укрінформ
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер подали спільну резолюцію щодо затвердження масштабної допомоги країні в період пандемії.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Ненсі Пелосі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Внесення спільної резолюції є першим кроком для потенційного затвердження законопроєкту щодо врегулювання бюджетних суперечностей. Це законодавчий інструмент, доступний Конгресу для швидкого ухвалення двопартійного законодавства про допомогу в умовах (пандемії – ред.) COVID», - зазначається в заяві.

Як підкреслили законодавці, Конгрес несе повну відповідальність за термінове виділення допомоги, що має полегшить життя американцям в умовах коронакризи.

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Нагадаємо, адміністрація президента Байдена просуває ініціативу щодо термінового впровадження пакету допомоги американській економіці, приватному бізнесу та громадянам загальною сумою 1,9 трильйона доларів.

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