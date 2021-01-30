Немає часу зволікати: Байден хоче негайного стимулювання економіки США тлі пандемії

Президент США Джо Байден у п’ятницю заявив, що Конгресу слід вжити негайних заходів, аби затвердити пакет допомоги економіці, яка постраждала від пандемії COVID-19, в розмірі 1,9 трильйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Байдена перед журналістами в Білому домі.

«Ми повинні діяти прямо зараз. Переважна більшість економістів згодні з тим, що це унікальний момент і ціна бездіяльності виявиться високою», - зазначив він.

Байден додав, що більшість економістів говорять про необхідність використання додаткових економічних стимулів. «Немає часу на зволікання. Ми можемо втратити 4 мільйони робочих місць цього року. На повернення до повної зайнятості може знадобитися більше як рік, якщо ми не будемо діяти просто зараз», - наголосив Байден.

Окрім цього, в п'ятницю радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що «упорядкування ситуації всередині США є найбільш значним викликом перед країною у царині національної безпеки.

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Як відомо, демократи, які мають тепер більшість голосів як у Сенаті, так і в Палаті представників, наступного тижня готові зробити перші кроки щодо надання додаткової допомоги американцям і підприємствам, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Минулого року Конгрес виділив 4 трильйони доларів на боротьбу з COVID-19.

Загалом із початку пандемії в США виявлено 26,5 мільйона випадків коронавірусу, зокрема 447,4 тисячі летальних. За рівнем захворюваності Штати є першими у світі.