Немає часу зволікати: Байден хоче негайного стимулювання економіки США тлі пандемії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Байдена перед журналістами в Білому домі.
«Ми повинні діяти прямо зараз. Переважна більшість економістів згодні з тим, що це унікальний момент і ціна бездіяльності виявиться високою», - зазначив він.
Байден додав, що більшість економістів говорять про необхідність використання додаткових економічних стимулів. «Немає часу на зволікання. Ми можемо втратити 4 мільйони робочих місць цього року. На повернення до повної зайнятості може знадобитися більше як рік, якщо ми не будемо діяти просто зараз», - наголосив Байден.
Окрім цього, в п'ятницю радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що «упорядкування ситуації всередині США є найбільш значним викликом перед країною у царині національної безпеки.
Як відомо, демократи, які мають тепер більшість голосів як у Сенаті, так і в Палаті представників, наступного тижня готові зробити перші кроки щодо надання додаткової допомоги американцям і підприємствам, які постраждали від пандемії коронавірусу.
Минулого року Конгрес виділив 4 трильйони доларів на боротьбу з COVID-19.
Загалом із початку пандемії в США виявлено 26,5 мільйона випадків коронавірусу, зокрема 447,4 тисячі летальних. За рівнем захворюваності Штати є першими у світі.