Лєх Валенса: Якщо карантин триватиме ще пів року, то я під костелом збиратиму гроші

Перший президент демократичної Польщі, колишній лідер “Солідарності”, лауреат Нобелівської премії миру 77-річний Лєх Валенса вважає себе банкрутом і, щоб прогодувати себе та сім’ю, шукає роботу.

Про це Валенса сказав в інтерв’ю таблоїду Super Express, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не знаю, що робити, оскільки не можу літати на лекції, а мушу заробляти якісь гроші, оскільки дружина витрачає більше, ніж маємо. І не знаю, як далі проживу”,- зазначив Валенса.

Він зауважив, що отримує 6 тис. злотих президентської пенсії (45 тис. грн), але цього йому недостатньо, аби прожити.

“Якщо така ситуація триватиме ще пів року (карантинні обмеження у зв’язку з COVID-19 – ред.), то я піду з торбами і під костелом збиратиму гроші”, - поскаржився експрезидент Польщі.

Він додав, що попередню роботу залишив, оскільки умови працевлаштування були нижчими за його очікування.

Валенса визнав, що найкраще почувається у професії електрика і ще пам’ятає її ази з часів своєї молодості. Лише побоюється, що відтоді багато змінилося і сучасні агрегати “можуть його вбити”.

Експрезидент Польщі з 1967 до 1980 року з перервами працював електриком на гданській судноверфі. Він був лідером профспілкового об’єднання “Cолідарність” до повалення комуністичної гегемонії в Польщі в 1989 році. В 1981 році тижневик Time назвав Валенсу одним з найважливіших людей XX століття, а в 1983 році йому було присуджено Нобелівську премію миру. В 1990-1995 роках він був першим демократично обраним президентом Польщі. В 1995 та 2000 роках програв у президентських виборах Александеру Кваснєвському. Після завершення активної політичної кар’єри був головою власного Інституту, донедавна активно читав лекції за кордоном. Валенса є активним противником чинної польської влади.

З дружиною Данутою Валенса має вісьмох дітей віком від 35-ти до 50-ти років. Один із синів помер кілька років тому.