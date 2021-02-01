Снігопади в Туреччині заблокували більш як 300 населених пунктів

Снігопади в Туреччині заблокували більш як 300 населених пунктів

Фото, відео
Укрінформ
Доступ до 311 населених пунктів, у провінції Сівас в Туреччині, заблоковано через значні снігопади та замети, які вони спричинили.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення управління автомобільних та транспортних служб спецадміністрації провінції Сівас.

«Доступ до 311 сіл у Сівасі неможливий через снігопад та несприятливі погодні умови», - йдеться у повідомленні.

Снігопади в Туреччині заблокували більш як 300 населених пунктів / Фото: sivasilozelidaresi.gov.tr

У розчищенні доріг задіяно 93 транспортні засоби, зокрема 32 грейдери, 22 трактори з ковшами, 6 бульдозерів, 7 снігоприбиральних машин, 26 вантажних автомобілів та 140 працівників.

Також повідомляється про блокування снігом дороги між гірськолижним курортом Йилдиз та дорогою, яка веде до нього. Зусиллями комунальників цю дорогу вже розчищено.

Місцями замети сягають триметрової висоти й під ними не видно було будинків, мешканці яких залишаються відрізаними через засніжені дороги та чекають на допомогу комунальних служб.

Фото: @Sivasilozelidar

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