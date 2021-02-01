Доступ до 311 населених пунктів, у провінції Сівас в Туреччині, заблоковано через значні снігопади та замети, які вони спричинили.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення управління автомобільних та транспортних служб спецадміністрації провінції Сівас.

«Доступ до 311 сіл у Сівасі неможливий через снігопад та несприятливі погодні умови», - йдеться у повідомленні.

Снігопади в Туреччині заблокували більш як 300 населених пунктів / Фото: sivasilozelidaresi.gov.tr

У розчищенні доріг задіяно 93 транспортні засоби, зокрема 32 грейдери, 22 трактори з ковшами, 6 бульдозерів, 7 снігоприбиральних машин, 26 вантажних автомобілів та 140 працівників.

🌨️ Beyaza bürünen Sivas'ın dört bir köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren; Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine kolaylıklar dilerim.👨‍🚒👮👷‍♀️



📌 Asılsız ihbarların gerçek bir hastaya ulaşmaya engel olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/OvjSQMlD6C — Salih AYHAN (@valisalihayhan) January 31, 2021

Також повідомляється про блокування снігом дороги між гірськолижним курортом Йилдиз та дорогою, яка веде до нього. Зусиллями комунальників цю дорогу вже розчищено.

Sivas il genelinde kapanan köy yollarını açmak üzere, İdaremize bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



📌 Yıldızeli, Akpınar Beleni pic.twitter.com/XQrkFnvstb — Sivas İl Özel İdare (@Sivasilozelidar) January 31, 2021

Місцями замети сягають триметрової висоти й під ними не видно було будинків, мешканці яких залишаються відрізаними через засніжені дороги та чекають на допомогу комунальних служб.

Фото: @Sivasilozelidar