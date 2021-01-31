Бундесвер допоможе Португалії у боротьбі з коронавірусом

Спеціалісти німецького військового відомства допоможуть Португалії у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє ресурс t-online, передає Укрінформ.

Бундесвер планує відправити в країну ЄС, зокрема, бригаду з 27 лікарів і фельдшерів, стаціонарні та мобільні вентилятори, польові лікарняні ліжка та інші засоби, перелік яких буде визначено на початку тижня. Персонал доставлять негайно військовими літаками. Попередньо планується, що фахівці пробудуть там 3 тижні.

Водночас зазначається, що прийняття португальців на лікування у клініках ФРН поки це не планується.

Система охорони здоров’я Португалії знаходиться на межі краху: вільних ліжок майже не залишилось, більшість медиків самі заражені вірусом.

Португалія - ​​одна з країн, де широко поширена нова особливо заразна мутація COVID-19. Німеччина з суботи ввела заборону на в’їзд з цієї держави. Сама Португалія також заборонила своїм громадянам залишати територію країни протягом найближчих двох тижнів.

Минулого четверга в Португалії, населення якої складає 10,3 мільйони, було зареєстровано 16 423 нових випадків інфікування та 303 смертних випадки. Це стало максимумом з моменту початку пандемії.

Фото: Melo Moreira/Getty Images