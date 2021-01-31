У Польщі - найбільша благодійна акція року

У Польщі в неділю, 31 січня, триває найбільша за масштабами благодійна акція року під назвою “Великий оркестр святкової допомоги”, метою якої є збір коштів на закупівлю обладнання для медичних закладів країни.

До акції, яка триває по всій Польщі та серед польської діаспори за кордоном, долучаються десятки мільйонів поляків, зокрема політики, артисти, спортсмени, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ініціатор акції, відомий польський журналіст та шоумен Єжи Овсяк повідомив, що організатори вже думали вперше за 29 років скасувати акцію через обмеження з приводу COVID-19. Однак тисячі поляків закликали цього не робити, а тому захід було перенесено з 10 на 31 січня.

Цьогоріч кошти, зібрані під час акції, буде призначено на закупівлю обладнання для ларингології, отоларингології та діагностики голови.

Організатори акції розгорнули в цьому році понад 1,3 тис. штабів, зокрема 79 - за кордоном. На вулицях польських міст та за кордоном гроші збирають близько 120 тис. волонтерів з дотриманням санітарно-епідемічних норм.

У центрі Варшави створено телестудію, де упродовж дня відбуватимуться концерти польських виконавців.

Під час благодійної акції гроші традиційно збираються у різних місцях волонтерами до скарбничок. Кожна людина, яка пожертвувала будь-яку суму на акцію, отримує наклейку у вигляді логотипу акції - червоного серця з написом на ньому “Великий оркестр святкової допомоги”. Крім того, гроші на акцію можна пожертвувати банківським переказом та смс-повідомленням. До акції долучаються відомі особи, які на аукціон в рамках акції передають власні лоти.

За попередні 28 років на акції загалом зібрано понад 1,3 млрд злотих (близько 10 млр грн).

Фото: PAP