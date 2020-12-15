Ексдружина Безоса дала на благодійність іще майже $4,2 мільярда

Колишня дружина власника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт пожертвували ще майже 4,2 мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«За останні чотири місяці я пожертвувала 4 158 500 000 доларів 384 організаціям з 50 штатів та Пуерто-Ріко й Вашингтона», - написала Скотт.

За її словами, пандемія коронавірусу сильно вдарила по кишенях жінок, темношкірих та людей, які живуть у бідності.

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Зазначається, що у липні Маккензі Скотт вже пожертвувала 1,7 мільярда доларів США різним організаціям.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді власник компанії Amazon і найбагатша людина у світі Джефф Безос пожертвував 791 мільйон доларів США 16 організаціям, що борються з наслідками зміни клімату у світу.

Фото: Bloomberg