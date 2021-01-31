COVAX, екоактивістка та опозиціонери – хто претендує на Нобелівську премію миру-2021

Російський опозиціонер Олексій Навальний, Всесвітня організація охорони здоров'я, очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська та кліматична активістка Грета Тунберг - серед номінантів на Нобелівську премію миру цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Висування на номінацію закривається сьогодні.

Нобелівський комітет, який вирішує, хто здобуде премію, не коментує номінацій, зберігаючи в таємниці протягом 50 років імена номінантів та "невдалих" кандидатур.

Але кандидати можуть добровільно розкрити своє висування.

Згідно з опитуванням норвезьких депутатів, яке здійснила Reuters, серед кандидатів цьогоріч є Грета Тунберг, Олексій Навальний, ВООЗ та програма COVAX для забезпечення справедливого доступу до вакцин проти COVID-19 для бідних країн.

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Тунберг була названа одним з "найголовніших представників боротьби з кліматичною кризою".

Навальний, був висунутий колишнім норвезьким міністром Олою Ельвестуеном за його "зусилля щодо мирної демократизації Росії".

Серед інших номінантів білоруські опозиціонеи Світлана Тихановська, Марія Колеснікова та Вероніка Цепкало за їх "боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного опору", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Нобелівська премія миру щорічно присуджується Нобелівським комітетом людям та організаціям, які зробили видатний внесок в галузі зміцнення миру.

Особи, нагороджені Нобелівською премією миру, мають право висувати кандидатів на неї.