Рух Black Lives Matter претендуватиме на Нобелівську премію миру
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.
Зазначається, що кандидатуру руху Нобелівському комітету офіційно запропонував норвезький депутат Пітер Ейде.
“Як на мене, однією із головних проблем Америки, але також Європи та Азії, є зростання конфліктності на основі нерівності. Black Lives Matter став дуже важливим світовим рухом з боротьби проти расової несправедливості”, - написав Ейде у своєму поданні.
Він наголосив, що був вражений тим, як BLM вдалося “мобілізувати людей з усіх груп суспільства, не лише афроамериканців, не лише пригноблених, він став широким рухом, що відрізняє його від попередників”.
Як відомо, рух Black Lives Matter був заснований у 2013 році, після виправдання роком раніше вбивці афроамериканського підлітка з Флориди Трейвона Мартіна, що спричинило мітинги, марші та акції протесту по всій Америці.
Раніше рух вже отримав премію Улофа Пальме у Швеції. Лауреатами цієї премії у різні роки були найбільш продаваний британський письменник Джон Ле Карре, колишній президент Чехії та дисидент Вацлав Гавел, організація Amnesty International та інші.
Фото: Astrid Galvan, Associated Press