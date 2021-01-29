Рух Black Lives Matter отримав міжнародну премію за правозахисну діяльність
Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ.
Як зазначається, журі премії оцінили роботу фонду Black Lives Matter Global Network Foundation «над мирною громадянською непокорою проти жорстокості поліції і расового насильства у всьому світі».
«Рух BLM в цілому унікальним чином викрив страждання, біль і гнів афроамериканської меншини через те, що її не цінують нарівні з людьми іншого кольору шкіри», - заявило журі премії.
Рух Black Lives Matter був заснований у 2013 році, після виправдання роком раніше вбивці афроамериканського підлітка з Флориди Трейвона Мартіна, що спричинило мітинги, марші та акції протесту по всій Америці.
Премія Улофа Пальме, переможцям якої вручають грошовий приз у розмірі ста тисяч доларів, заснована в 1987 році в пам'ять про застреленого прем'єр-міністра Швеції Улофе Пальме. Лауреатами премії у різні роки були найбільш продаваний британський письменник Джон Ле Карре, колишній президент Чехії і дисидент Вацлав Гавел, організація Amnesty International та інші.
фото: CNN