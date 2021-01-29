Рух Black Lives Matter отримав міжнародну премію за правозахисну діяльність

Міжнародний рух за громадянські права Black Lives Matter у 2020 році отримав премію Улофа Пальме, яка присуджується за видатні досягнення у правозахисній діяльності.

Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ.

Як зазначається, журі премії оцінили роботу фонду Black Lives Matter Global Network Foundation «над мирною громадянською непокорою проти жорстокості поліції і расового насильства у всьому світі».

«Рух BLM в цілому унікальним чином викрив страждання, біль і гнів афроамериканської меншини через те, що її не цінують нарівні з людьми іншого кольору шкіри», - заявило журі премії.

Читайте також: Обама розкритикував одне з головних гасел руху Black Lives Matter

Рух Black Lives Matter був заснований у 2013 році, після виправдання роком раніше вбивці афроамериканського підлітка з Флориди Трейвона Мартіна, що спричинило мітинги, марші та акції протесту по всій Америці.

Премія Улофа Пальме, переможцям якої вручають грошовий приз у розмірі ста тисяч доларів, заснована в 1987 році в пам'ять про застреленого прем'єр-міністра Швеції Улофе Пальме. Лауреатами премії у різні роки були найбільш продаваний британський письменник Джон Ле Карре, колишній президент Чехії і дисидент Вацлав Гавел, організація Amnesty International та інші.

фото: CNN