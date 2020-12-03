Обама розкритикував одне з головних гасел руху Black Lives Matter

Колишній президент США Барак Обама закликав молодих активістів Демократичної партії відмовитися від використання суперечливого гасла «скасуйте фінансування поліції», якщо ті хочуть втілення реальних реформ у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на виступ Обами під час одного з політичного шоу Good Luck America.

«Якщо ви вірите, як і я, що ми повинні реформувати систему правосуддя й зробити її неупередженою та справедливою для кожного, то припускаю, що використання хитких лозунгів на кшталт «скасуйте фінансування поліції» одразу позбавляє вас великої аудиторії прихильників», - заявив Обама.

Натомість експрезидент США закликав молодих активістів-демократів та прихильників руху Black Lives Matter (BLM, «Життя чорношкірих важливі») наголошувати на потребі реформування поліції, щоби та стала більш справедливою стосовно кожного. На думку Обами, така зміна риторики сприятиме розширенню кола симпатиків цих ідей.

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Окрім того, Обама позитивно оцінив «приплив нової крові» до Демократичної партії – себто молодих і «прогресивно налаштованих» активістів.

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Утім, як зазначається в повідомленні, такі коментарі Обами одразу викликали невдоволення у частини лівих та радикально налаштованих «молодих» демократів.

Як повідомлялося, гасло «Defund the Police» стало популярним під час масових протестів руху «Життя чорношкірих важливі» (Black Lives Matter), які почалися у США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі в травні під час затримання поліцією. Ці протести подекуди супроводжувалися великими вуличними заворушеннями, бійками та погромами.