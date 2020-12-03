Доньку Трампа допитали про розтрату грошей з фондів для інавгурації

Донька президента США Іванка Трамп дала свідчення прокурорам Вашингтона у справі про розтрату грошей з фондів для інавгурації чинного глави Білого дому у 2017 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Згідно з документами суду, слідча дія відбулася цього вівторка.

Зазначається, що у січні цього року прокуратура Вашингтону подала до суду позов проти Trump Organization та Комітету інавгурації президента, стверджуючи, що вони розтратили понад 1 мільйон доларів, які неурядові організації переплатити за використання місця у готелі Трампа у Вашингтоні під час інавгурації чинного глави Білого дому Дональда Трампа у 2017 році.

Слідчі у цій справі вже також допитали 17 листопада главу Комітету інавгурації Тома Баррака.

Згідно з судовими документами, прокуратура також витребувала деякі документи у, зокрема, Баррака, Іванки Трамп та першої леді США Меланії Трамп.

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За словами співрозмовників, наступного тижня допити у справі продовжаться.

Як повідомляв Укрінформ, у Білому домі не велися розмови про можливе помилування, в тому числі «превентивне», президентом США Дональдом Трампом будь-кого з його близького оточення, крім останнього оголошення про помилування Майкла Флінна.