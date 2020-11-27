Американець хоче повернути $2,5 мільйона, які дав на суди прихильникам Трампа

Американець Фред Ешельман подав до суду позов із вимогою повернути йому 2,5 мільйона доларів, які він пожертвував групі прихильників глави Білого дому Дональда Трампа на оскарження результатів виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Після виборів президента США, група під назвою «True the Vote Inc» із Х’юстона оголосила, що має документи, які підтвердять «шахрайство під час голосування на виборах», і подала чотири позови до суду. Проте вже за декілька тижнів група відмовилася від своїх позовів.

Наразі Фред Ешельман вважає, що підтримував фінансово цю групу з метою, що вони знайдуть «докази шахрайства на виборах». Однак, після того, як представники «True the Vote Inc» йому не надавали знайдені докази «виборчого шахрайства» і годували його лише обіцянками, то чоловік сам вже вирішив звернутися до суду з вимогою повернути йому витрачені 2,5 мільйона доларів США.

За словами Ешельман, група йому вже запропонувала компенсувати 1 мільйон доларів, аби він відмовився від свого позову.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.

Фото: bloomberg.com