Після оголошення в суботу перемоги Джо Байдена й Камали Гаріс у протистоянні з адміністрацією Дональда Тармпа за Білий дім, на вулиці Вашингтона вийшли сотні тисяч прихильників Демократичної партії, щоб привітати переможців.

Через масові натовпи в центрі американської столиці були перекриті десятки кварталів навколо Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

У Вашингтоні та інших містах США пройшли стихійні демонстрації / Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ

Тригером події стало оголошення кількома американськими ЗМІ, що Джо Байден набрав необхідний мінімум – більше 270 голосів вибірників для того, щоби виграти президентські вибори. До центральних кварталів Вашингтона одразу потягнулися колони автомобілів у тому числі, із сусідніх штатів, які дуже швидко створили масштабний затор.

Люди йшли по тротуарах із плакатами на підтримку Байдена й Гарріс, скандували вітання та вигукували переможні гасла. Водії безперервно сигналили в унісон з мітингувальниками.

Центром подій стала плаза Black Lives Matter, розташована навпроти Білого дому, яка отримала назву на честь однойменного руху за права чорношкірих після масових протестів у США цього літа. Багато хто з присутніх був одягнутий в тематичні костюми. В окремих місцях люди відкорковували шампанське, щоби відсвяткувати кінець президентства Дональда Трампа.

Муніципальні органи не наводять офіційної статистики, скільки людей вийшло на вулиці, однак ближче до Білого дому люди створювали щільний натовп, без дотримання соціальної дистанції, хоча практично всі були в захисних масках.

Присутність поліції на вулицях була мінімальною, водночас демонстрації носили виключно мирний характер.

Подібні акції масового святкування перемоги кандидатів від Демократичної партії відбулися й у інших великих містах США, у тому числі в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Атланті, у тому числі в Остіні – в центрі "червоного" (республіканського – ред.) штату Техас.

Пізніше в суботу переможець на виборах президента США Джо Байден звернувся до нації, щоби подякувати за рекордну за всі часи підтримку під час голосувань. Він пообіцяв зосередити зусилля на об'єднанні нації та закликав і демократів, і республіканців піти назустріч один одному, щоби стерти лінії розколу в американському суспільстві.