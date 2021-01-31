Туркменістан схвалив другу російську вакцину проти коронавірусу

У Туркменістані, де раніше схвалили використання вакцини «Спутник V», видали свідоцтво про реєстрацію ще однієї російської розробки проти COVID-19 - «ЕпіВакКорона».

Про це повідомляє державне агентство «Туркменистан сегодня», передає Укрінформ.

«За результатами експертного аналізу Центром реєстрації лікарських засобів і державного контролю якості при Міністерстві охорони здоров'я і медичної промисловості Туркменістану було видано свідоцтво про реєстрацію вже другий російської вакцини - «ЕпіВакКорона», - йдеться в повідомленні.

Після видачі реєстраційного свідоцтва дозволяється закупівля і використання цієї вакцини в Туркменістані.

Як зазначається, раніше в Туркменістані була зареєстрована комбінована векторна вакцина, відома під торговою маркою «Спутник V».

Таким чином, Туркменістан став першою країною у світі - після РФ, - що зареєструвала вакцину «ЕпіВакКорона», і першою країною в Центральній Азії, яка офіційно схвалила «Супутник V».

Як відомо, в Туркменістані офіційно не зареєстровано жодного випадку зараження COVID-19. У липні минулого року в країні було затверджено План оперативних соціально-економічних заходів для протидії пандемії коронавірусу.