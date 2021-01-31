Молдова отримає першу партію COVID-вакцин у середині лютого

Влада Молдови повідомила про те, що перші партії вакцини проти коронавірусу в рамках проєкту COVAX надійдуть до країни в середині лютого.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на пресслужбу міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови, передає Укрінформ.

Як зазначається, міністерство отримало підтвердження від платформи COVAX, яка виділить Молдові вакцини. Більшу їх частину становитиме препарат виробництва Oxford/AstraZeneca, решту - Pfizer/BioNTech.

«У середині лютого до Молдови надішлють 24 570 доз вакцини Pfizer/BioNTech і 264 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, вакцина Pfizer/BioNTech буде зберігатися в Нацагентстві громадського здоров'я, яке забезпечить необхідні умови - температуру від -60°C до -90°C. Препарат від Oxford/AstraZeneca, який потрібно зберігати при температурі від +2°C до +8°C, надійде в Молдову декількома партіями, додає видання.

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Зазначається, що вакцинувати жителів Молдови будуть безкоштовно і добровільно. Перед щепленням особа повинна буде підписати документ про те, що згодна вакцинуватися і знає про можливі побічні реакції.