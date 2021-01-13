Молдова розпочне масову COVID-вакцинацію в лютому

Влада Молдови затвердила план масової вакцинації населення від коронавірусної інфекції, яка має стартувати на початку наступного місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Moldpres.

Зазначається, що щеплення буде безкоштовним для всіх громадян Молдови, а вакцинація розпочнеться на початку лютого та відбуватиметься у три етапи.

Відповідно до національного плану вакцинації проти COVID-19, затвердженого МОЗ Молдови, на першому етапі щеплення отримають працівники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - літні люди, особи із супутніми захворюваннями, працівники освіти та правоохоронних органів.

На третьому етапі буде імунізовано решту населення країни.

У МОЗ наголошують, що громадяни Молдови будуть вакциновані препаратом виробництва компанії Pfizer, закупленим за державні кошти.

Як повідомлялося, 21 грудня 2020 року Європейська медична агенція визнала ефективною та безпечною вакцину виробництва Pfizer/BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах ЄС розпочалася кампанія щеплення проти коронавірусу цим препаратом.