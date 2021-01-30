У Португалії легалізують евтаназію для невиліковно хворих

Парламент Португалії схвалив легалізацію евтаназії - країна стане сьомою у світі, де невиліковно хворі пацієнти зможуть звертатися за допомогою до лікарів, щоб піти з життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з законопроєктом, люди старше 18 років зможуть звертатися за допомогою, якщо вони невиліковно хворі та страждають від «тривалого» та «нестерпного» болю та якщо вони не вважаються психічно непридатними для прийняття такого рішення.

Процес буде доступний лише для громадян Португалії та легальних резидентів з метою запобігання приїзду до Португалії туристів з метою закінчити своє життя.

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Зараз схвалений парламентарями законопроєкт перебуває у президента Марсело Ребело де Соуза. Раніше він заявляв, що поважатиме рішення парламенту.

Дехто розкритикував час голосування за законопроєкт. Опозиційні соціал-демократи заявили, що через пандемію коронавірусу серед людей виникло "велике занепокоєння, страх, пов'язаний з проблемами життя та смерті".

У листі до парламенту люди, які управляють більшістю будинків для літніх людей в Португалії, які сильно постраждали внаслідок пандемії, заявили, що "схвалення евтаназії є неповагою до всіх цих людей".

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2020 року члени нижньої палати парламенту Іспанії підтримали законопроєкт, який дозволяє евтаназію тяжкохворим особам.