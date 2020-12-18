Парламент Іспанії зробив крок до легалізації евтаназії

Члени нижньої палати парламенту Іспанії підтримали законопроєкт, який дозволяє евтаназію тяжкохворим особам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Законопроєкт підтримали 198 депутатів, 138 представників правих партій виступили проти, двоє утрималися.

Зазначається, що тепер документ має пройти голосування у сенаті.

За прогнозами, верхня палата парламенту теж схвалить цей законопроєкт, і він набере чинності в перші тижні нового року.

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У такому разі Іспанія стане шостою країною у світі, яка визнала право тяжкохворих на гідну смерть. Раніше евтаназію легалізували Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Канада та Нова Зеландія.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні цього року уряд Нідерландів підтримав план узаконення евтаназії для смертельно хворих дітей віком до 12 років.