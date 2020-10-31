Нова Зеландія на референдумі підтримала легалізацію евтаназії

Нова Зеландія на референдумі підтримала легалізацію евтаназії

Укрінформ
Майже дві третини громадян Нової Зеландії на референдумі проголосували за легалізацію евтаназії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Попередні результати референдуму показали, що 65,2% громадян Нової Зеландії підтримали відповідний закон, розроблений ще торік. Він передбачає, що смертельно хворі люди в цій країні, яким, за прогнозами, лишається жити менше 6 місяців, матимуть шанс на евтаназію за згоди двох лікарів.

Офіційні підсумки референдуму оприлюднять до 6 листопада, коли буде враховано й голоси новозеландців, які мешкають за кордоном. Судячи з усього, фінальний підсумок навряд чи буде інакшим.

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Таким чином, закон про евтаназію набуде чинності у листопаді наступного року.

Як повідомлялося, «Акт про закінчення життя» був проголосований у парламенті Нової Зеландії ще у 2019 році після вкрай напружених дебатів. У цьому законі передбачається, що він має набти чинності після схвалення на загальнонаціональному референдумі понад 50% громадян.

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