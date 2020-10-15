У Нідерландах збираються дозволити евтаназію для хворих дітей до 12 років

Уряд Нідерландів підтримав план узаконення евтаназії для смертельно хворих дітей віком від 1 до 12 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, міністр охорони здоров’я країни Хуго де Йонг заявив, що таке нововведення врятує деяких дітей від «безнадійних та нестерпних страждань».

Варто зазначити, що евтаназія наразі легальна в Нідерландах для безнадійно хворих дітей віком від 12 років – за обов’язкової згоди пацієнта та батьків. Також евтаназія дозволена для немовлят віком до 1 року – теж за обов’язкової згоди батьків. Але питання можливості евтаназії для пацієнтів від 1 до 12 років залишалося відкритим.

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Дебати з приводу дитячої евтаназії тривали в нідерландському парламенті місяцями. Рішучій опір легалізації подібної медичної практики організували консервативні християнські партії.

За словами нідерландського міністра охорони здоров’я, потребу в нових правилах евтаназії «підтвердило експертне дослідження».

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Як зазначає міністр, у разі легалізації дитячої евтаназії для пацієнтів віком від 1 до 12 років, може йтися про евтаназію від 5 до 10 дітей на рік.

Як відомо, добровільна евтаназія легальна в Нідерландах та сусідній Бельгії з 2002 року.