Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію

«Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини. Воно включає свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя», - зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фосскуле.

За висновком суддів, загальне право людини включає, зокрема, право на самовизначену смерть, у тому числі за допомогою «третіх осіб». Рішення, яке приймає індивід у такому випадку, держава та суспільство мають вважати актом «автономного самовизначення». Тож лише сама людина можете вирішувати для себе, чи варто їй продовжувати життя. Оцінка цього рішення на основі загальних цінностей, релігійних заповідей, соціальних моделей або міркувань об'єктивної розумності забороняється.

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Своїм рішенням Конституційний суд ФРН визнав недійсним п. 217 Кримінального кодексу, що забороняє евтаназію на комерційний основі.

Таким чином, віднині жоден лікар не може бути покараний за те, що допоміг пацієнтові померти.

Утім, з рішення суду не випливає, що законодавчому органу конституційно заборонено регулювати нюанси допомоги щодо самогубств, йдеться на сайті установи.

Чимало людей у Німеччині боролися за право на евтаназію. Незаконною її визнав Бундестаг у листопаді 2015 року.