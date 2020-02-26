У Канаді хочуть надати психічно хворим доступ до евтаназії

До канадського парламенту внесено законопроєкт, що має полегшити доступ до евтаназії тяжко хворим людям.

Про це на прес-конференції в Оттаві розповів міністр юстиції Канади Девід Ламетті, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, законопроєкт дозволить отримати доступ до евтаназії не лише смертельно хворим, а й людям з невиліковними психічними хворобами.

При цьому скасовується обов’язковий 10-денний “період роздумів”, що має минути між остаточною згодою на евтаназію та її здійсненням. Натомість пропонується запровадити додаткові запобіжники для захисту від зловживань у ситуації з психічно хворими та забезпечити їм змогу дати згоду на евтаназію, доки вони втратять здатність адекватно оцінювати реальність.

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Зміни до ухваленого чотири роки тому закону про евтаназію уряд був змушений вносити на вимогу Верховного суду провінції Квебек, який у 2019-му дійшов висновку, що цей документ надто обмежує права пацієнтів.

Перед внесенням законопроєкту уряд провів тривалі консультації та розглянув понад 300 тисяч пропозицій. Документ має ще пройти кілька голосувань у комітетах та обох палатах парламенту.