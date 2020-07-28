Чеський уряд відхилив нову спробу легалізувати евтаназію

Уряд Чеської Республіки відхилив нову спробу легалізувати евтаназію. Вона пропонувалася депутатами від керівної партії ANO та «Піратів».

Про це повідомляє портал Ceske Noviny.

«Нову спробу щодо легалізації евтаназії, ініційовану депутатами від партії ANO та «Піратів» уряд Чехії відкинув... Міністерство охорони здоров'я, внутрішніх справ і соціальних справ, Верховний суд, Вища прокуратура, Чеська єпископська конференція та Асоціації роботодавців виступили проти цієї ініціативи. Лише Міністерство юстиції зайняло нейтральну позицію щодо цієї пропозиції», - йдеться у повідомленні.

В Чеській Республіці евтаназія карається законом як убивство. У більшості країн вона теж заборонена законом. Вперше таку практику легалізували в 2002 році Нідерланди.

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Одним із противників легалізації евтаназії в Чехії є президент країни Мілош Земан.

Пропозиція ж депутатів полягала в тому, щоби забезпечити правову основу для можливості асистованої смерті пацієнтів, які не хочуть проходити паліативну допомогу, є дорослими і самодостатніми, їх прохання робиться добровільно і без примусу, вони невиліковні через травму або хвороби, і ця ситуація неминуча. Участь лікарів, як передбачається в пропозиції, має бути виключно добровільною.

Критики ініціативи вказували на її невідповідність Хартії основних прав і свобод, згідно з якою кожна людина має право на життя і ніхто не може бути позбавлений його. У Міністерстві соціальних справ вважають, що пропозиція не убезпечує від помилок або порушень.

Остання аналогічна пропозиція була відхилена чеським урядом у 2016 році.