У Польщі третій день поспіль тривали протести проти майже повної заборони абортів

У Варшаві та понад 50-ти польських містах у п’ятницю ввечері тривали протести проти набуття чинності рішення Конституційного трибуналу (КТ) Польщі щодо заборони здійснення абортів у випадку невиліковної вади плоду.

Організатори протестів - рух “Загальнопольський страйк жінок” - оцінюють, що у протестах в п’ятницю, які відбуваються під гаслом “Аборт. Час випробування” візьмуть участь загалом не менше 130 тис. поляків, передає кореспондент Укрінформу.

“Понад півсотні польських міст, 130 тис. людей, зокрема 5 тис. – у Варшаві. Сьогодні відбувається чергова ніч протестів проти узурпаторів абсолютної влади. Ми не дамо себе поневолити, наше тіло – це наша справа”,- повідомили у п’ятницю у “Загальнопольському страйку жінок”.

#StrajkKobiet wchodzi na plac Wilsona, chwilę od domu Jarosława Kaczyńskiego. pic.twitter.com/6wTVZgUmx9 — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) January 29, 2021

Marta Lempart ogłosiła koniec demonstracji. #StrajkKobiet odchodzi sprzed domu Jarosława Kaczyńskiego. pic.twitter.com/DW9QhDv4hW — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) January 29, 2021

У центрі Варшаві на марш зібралася понад тисяча осіб. Протестуючі мали із собою плакати “Аборти без обмежень”, “Аборт – це моє право” та багато інших, польські національні прапори, символіку “Загальнопольського страйку жінок” чи ЛГБТ-спільноти. У Варшаві поліція намагалася заблокувати марш центральними вулицями міста у напрямку парламенту інформуючи, що зібрання є нелегальним. Протестуючі обходили кордони поліції невеликими групами через бічні вулиці.

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У центрі Варшави відбулися незначні сутички демонстрантів з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ щодо протестувальників.

Палац культури і науки у центрі Варшави підсвічено символом протестів – блискавкою червоного кольору. На антиурядовій маніфестації з’явився мер Варшави Рафал Тшасковський.

Незначні сутички протестуючих з поліцією зафіксовано також у місті Бидгощ на півночі Польщі.

У Польщі третій день тривають протести проти майже повної заборони абортів // Фото: соцмережі, tvnwarszawa.pl

Як відомо, KТ Польщі у середу оприлюднив обґрунтування до свого рішення від 22 жовтня про заборону здійснення абортів у випадку вади плоду. В обґрунтуванні судді підкреслили, що ймовірність важкої вади плоду чи невиліковної хвороби, що загрожує його життю “не означає, що ця людина не зможе користуватися повною мірою правами та свободами, гарантованими конституцією у пренатальній фазі життя”.

Рішення КТ у середу було опубліковано в урядовому Віснику законів.

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У рішенні від 22 жовтня трибунал визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, де майже 98% переривань вагітності здійснювалося за цим положенням. У Польщі залишаються ще два положення, за якими дозволятимуться аборти: у випадку загрози життю жінки та у випадку зґвалтування чи інцесту.