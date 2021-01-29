У польських містах другий день поспіль тривають протести проти набуття чинності рішення Конституційного трибуналу (KТ) Польщі про заборону здійснення абортів у випадку вади плоду.

Наймасовіша акція протесту відбулася у четвер у Варшаві біля будинку KТ, до якого прийшли більше тисячі протестувальників, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Багато з них принесли з собою різноманітні плакати, на кшталт “Аборти без обмежень”, “Безпідставним вироком не переможете людську гідність” і скандували гасла на кшталт “Думаю, відчуваю, вирішую” тощо.

На початку маршу Марта Лемпарт - лідерка “Загальнопольського страйку жінок”, який є організатором протестів, заявила, що влада не може відібрати у поляків їхні права.

Спочатку маніфестанти заблокували площу на Роздоріжжі, а згодом перейшли кількасот метрів далі під будинок КТ, який був оточений поліцією. Біля будинку протестувальники розлили червону фарбу, що символізує кров, і порозкидали перед будівлею КТ дитячі плюшеві ведмеді.

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Кілька маніфестантів проникли на територію КТ і прикріпили на будинку трибуналу плакат з символікою “Загальнопольського страйку жінок”, запаливши фаєри біля будинку. Їх відразу затримала поліція і відвезла до різних поліційних відділків. Загалом, було затримано 3-5 осіб, зокрема одну з лідерок протестів Клементину Суханов. На фоні затримань відбулися сутички з поліцією, протестувальники кидали у поліціянтів сніжками.

Поліція оточила маніфестантів біля будинку трибуналу щільним кільцем і випускала з нього лише після перевірки особистих даних.

У Польщі тривають протести після майже повної заборони абортів // Фото: tvnwarszawa.pl

За даними “Загальнопольського страйку жінок”, акції протесту відбулися у четвер також у близько 40 польських міст.

Як відомо, KТ Польщі у середу оприлюднив обґрунтування до свого рішення з 22 жовтня про заборону здійснення абортів у випадку вади плоду. В обґрунтуванні судді підкреслили, що ймовірність важкої вади плоду чи невиліковної хвороби, що загрожує його життю “не означає, що ця людина не зможе користуватися повною мірою правами та свободами, гарантованими конституцією у пренатальній фазі життя”.

Рішення КТ у середу було опубліковано в урядовому Віснику законів.

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У рішенні від 22 жовтня трибунал визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, де майже 98% переривань вагітності здійснювалося за цим положенням. У Польщі залишаються ще два положення, за якими дозволятимуться аборти: у випадку загрози життю жінки та у випадку зґвалтування чи інцесту.

За ініціативою “Загальнопольського страйку жінок”, в п’ятницю у Варшаві має відбутися велика акція протесту.