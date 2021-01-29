В Японії вирує снігова буря – скасовані понад 80 авіарейсів та десятки поїздів

По півночі Японії та узбережжю Японського моря пройшлася снігова буря, яка спричинила хуртовини, викликала транспортний колапс та штормове попередження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Як зазначається, внаслідок бурі місцевій владі довелося скасувати понад 80 авіарейсів та десятки поїздів.

Також на північному острові Хоккайдо через погані погодні умови закрили близько 140 шкіл.

Повідомляється, що погіршення погоди продовжиться та принесе значні снігопади й екстремальні вітри на півночі Японії та поблизу узбережжя Японського моря.

Так, японські метеорологи прогнозують випадання до 70 сантиметрів снігу в регіонах Хокуріку та Токай та до 60 сантиметрів снігу на півночі та північному сході країни протягом доби до ранку суботи.

фото ілюстративне

Як повідомлялося, в середині січня на узбережжя Японії обрушилися снігопади. В результаті стихії загинули вісім людей, постраждали більше 270.