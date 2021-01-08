У Японії сніговий шторм накрив на трасі майже сотню автомобілів
Укрінформ
Через сніговий шторм приблизно 90 автомобілів застрягли на трасі біля узбережжя моря на заході Японії.
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
«Близько 90 автівок зупинилися на кілька годин у снігу на швидкісній автотрасі на межі префектур Ішікава і Тояма на узбережжі Японського моря через сніговий шторм», - ідеться в повідомленні.
Оператор автотраси компанія Nippon Expressway повідомила, що затор із вантажних і легкових автомобілів пізно ввечері в четвер викликала зупинка двох автомашин.
Як зазначається, компанія зараз займається розчищенням снігу, однак траса залишається закритою в обох напрямках.
Фото: Kyodo News