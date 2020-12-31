В Японії скасували понад 140 авіарейсів через негоду

Японська авіакомпанія Japan Airlines скасувала 91 авіарейс, зокрема в аеропорти Ханеда та Осака і з них, через негоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Натомість авіакомпанія All Nippon Airways скасувала в четвер 52 рейси.

На лінії швидкісних поїздів Ямагата з вечора четверга буде призупинено рух на ділянці між станціями Ямагата і Сіндзьо, а на Новий рік поїзди будуть скасовані на весь день.

Метеорологічне управління Японії попереджає, що на новорічні свята на великих територіях очікуються потужні снігопади. Управління закликає жителів стежити за інформацією, що надходить.

Метеорологи закликають людей бути напоготові у зв'язку з можливими збоями роботи транспорту. Населенню також рекомендують остерігатися зісковзування снігу з дахів, відключення подачі електроенергії, а також сходження снігових лавин.

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Як повідомляв Укрінформ, в Італії унаслідок негоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми.