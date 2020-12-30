На Прикарпатті негода знеструмила 6 населених пунктів

В Івано-Франківській області через сильний вітер без електропостачання залишаються 6 населених пунктів, ще 23 – частково.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Станом на 06.00 30.12.2020 р. без електропостачання залишаються 6 населених пунктів повністю та 23 частково, 2 ЛЕП повністю та 17 ЛЕП частково, 78 ТП», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, через негоду учора майже дві години був знеструмлений водозабір КП «Надвірнаводоканал», через що його абонентам довелось перебувати без води.

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В Богородчанському районі поривчастим вітром частково зруйновано покрівлю на будинку культури в с. Жураки на площі, орієнтовно 200 м кв., повалено металеву димохідну трубу котельні гімназії в с. Глибівка.

В ОДА зазначили, що рятувальникам області довелось здійснити 9 виїздів для надання допомоги з розрізання повалених вітром дерев на проїжджі частини автомобільних доріг та споруди.

Збитки, завдані негодою уточнюються, потерпілих немає.

Учора негода залишила без електропостачання 59 населених пунктів Прикарпаття, ще 86 – частково. Рятувальники застерігали від мандрівок у гори через штормовий вітер і обмежену видимість.