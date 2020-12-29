На Прикарпатті сильний вітер валить дерева на дороги та дахи

На Прикарпатті сильний вітер валить дерева на дороги та дахи

Фото
Укрінформ
На Прикарпатті сильний вітер валить дерева. Рятувальники працюють над їх розрізанням.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«У зв’язку із посиленням вітру на території області рятувальники неодноразово надавали допомогу з розрізання дерев, що падали на проїжджі частини доріг чи будинки громадян», - повідомляє управління ДСНС в області.

За їхньою інформацією, в селі Дзвиняч Богородчанського району рятувальники надавали допомогу з розрізання дерева, яке впало на покрівлю магазину. У Надвірній дерево впало на житловий будинок. Також тут довелось розчищати дорогу, бо дерево перекрило рух транспорту. Така ж ситуація сталася у селі Цінева, Рожнятівського району.

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До кінця доби 29 грудня та вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, "жовтий").

Фото: Управління ДСНС в Івано-Франківській області, Фейсбук 

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