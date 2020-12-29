На Прикарпатті сильний вітер валить дерева на дороги та дахи

На Прикарпатті сильний вітер валить дерева. Рятувальники працюють над їх розрізанням.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«У зв’язку із посиленням вітру на території області рятувальники неодноразово надавали допомогу з розрізання дерев, що падали на проїжджі частини доріг чи будинки громадян», - повідомляє управління ДСНС в області.

За їхньою інформацією, в селі Дзвиняч Богородчанського району рятувальники надавали допомогу з розрізання дерева, яке впало на покрівлю магазину. У Надвірній дерево впало на житловий будинок. Також тут довелось розчищати дорогу, бо дерево перекрило рух транспорту. Така ж ситуація сталася у селі Цінева, Рожнятівського району.

До кінця доби 29 грудня та вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, "жовтий").

Фото: Управління ДСНС в Івано-Франківській області, Фейсбук