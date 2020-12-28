Столичні дороги, підземні переходи та тротуари готують до негоди

У Києві дорожники продовжують превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «Київавтодор».

"Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів", - йдеться у повідомленні.

Також техніка виїхала на вихідні позиції для чергування – на випадок негоди.

Нині задіяно 56 одиниць спецтехніки. Зазначається, що близько 7:00 у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури близько -1°С.

Превентивна обробка доріг і тротуарів у Києві / Фото: Комунальна корпорація «Київавтодор»

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 28 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, температура становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області 28 грудня пройде мокрий сніг та дощ, вранці, вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень у столиці 0-2° тепла; по області вдень від 2° морозу до 3° тепла.