ЄС може ввести обмеження на торгівлю слонячою кісткою

Єврокомісія пропонує ввести нові жорсткі заходи, щоб обмежити торгівлю бивнями слона на всій території ЄС, та винесла це питання на суд громадськості.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської Комісії.

«Хоча ЄС не належить до регіонів, які викликають занепокоєння у зв’язку із нелегальною торгівлею бивнями слона, перегляд існуючих в ЄС правил щодо такої торгівлі підтвердить зобов’язання ЄС у протидії знищенню слонів браконьєрами та у боротьбі з торгівлею слонячою кісткою по усьому світові, відповідно до Стратегії ЄС у збереженні біологічного розмаїття», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, представлені пропозиції дозволять ефективно заборонити торгівлю бивнями слона із обмеженими виключеннями, наприклад, для музичних інструментів, що були легально придбані до 1975 року, а також для внутрішньої торгівлі антикваріатом в межах ЄС. Запропоновані заходи спрощують процедури контролю за реалізацією такої продукції з боку правоохоронних органів, та містять запобіжники проти використання цих виключень браконьєрами або в інтересах незаконної торгівлі слонячою кісткою.

Єврокомісія винесла ці пропозиції на громадське обговорення, яке триватиме до 26 лютого 2021 року.

«Тисячі слонів вбиваються щороку заради бивня. Ця ситуація є неприйнятною. Незаконна торгівля слонячою кісткою є міжнародною проблемою. Ми готові надати приклад та прокладати шлях для вирішення цієї глобальної проблеми, і введення більш жорстких правил відображує цей намір», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань охорони довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічус.

За даними Єврокомісії, попри міжнародну заборону торгівлі слонячою кісткою, рівень браконьєрства та торгівлі бивнями досяг рекордних показників протягом кількох минулих років, і залишається високим. За попередніми оцінками, від 20 000 до 30 000 африканських слонів гинуть від рук браконьєрів кожного року.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Євросоюз ухвалив «Стратегію ЄС у збереженні біологічного розмаїття до 2030 року, яка передбачає широке коло природоохоронних заходів, включаючи заборону на торгівлю слонячими бивнями.