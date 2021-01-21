Супутники та штучний інтелект рахують слонів в Африці

Дослідники з Оксфордського університету та Університету Бата у Великій Британії розробили метод підрахунку африканських слонів за допомогою зображень із супутників Maxar, відкривши новий спосіб спостереження за тваринами, що перебувають під загрозою зникнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Cnet.

У заяві Університету Бата йдеться, що «вперше вчені успішно застосували супутникові камери в поєднанні з машинним навчанням для підрахунку тварин у складних географічних ландшафтах».

Супутникові знімки можуть стати альтернативою спостереженню, яке здійснюють люди в літаках, — дорогому та складному способу підрахунку слонів. Maxar стверджує, що космічний метод має «таку ж точність, як і виявлення тварин людиною». Супутники також можуть легко покрити велику територію землі.

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Як зазначає Cnet, раніше дослідники вже використовували супутники для моніторингу дикої природи, як тоді, коли NASA виявило колонію пінгвінів.

Супутники також використовувались для збору даних про китів, яких досить легко помітити у воді. Проєкт з підрахунку слонів інноваційний, тому що він передбачає пошук тварин у різноманітному ландшафті трави та лісу.

У дикій природі залишилося від 40 тис. до 50 тис. африканських слонів, і вони занесені до переліку «вразливих» у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи, тобто перебувають під загрозою зникнення. Популяція слонів зникає через втрату середовища проживання та браконьєрство.

Команда сподівається, що систему адаптують для спостереження і за дрібними тваринами, оскільки роздільна здатність супутників продовжує вдосконалюватися. За даними науковців, для порятунку видів необхідний точний моніторинг, щоб розуміти місцезнаходження та кількість тварин.