Єдиного у світі білого жирафа рятують від браконьєрів із допомогою GPS-трекера
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Укрінформ
Природоохоронці прикріпили до єдиного у світі живого білого жирафа GPS-трекер, аби захистити його від браконьєрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Моніторинг переміщень унікальної тварини здійснюватиметься в реальному часі. Так, сигнал із трекера через супутник отримуватимуть рейнджери. Пристрій прикріпили до одного з ріжок самця. Щогодини він передаватиме повідомлення про те, де перебуває тварина.
Як відомо, вперше білих жираф помітили у Кенії та Танзанії у 2016 році. Перші фото самки з дитинчам вдалося зробити через рік у кенійському заповіднику Гарріса.
Фото: ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY