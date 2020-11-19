Єдиного у світі білого жирафа рятують від браконьєрів із допомогою GPS-трекера

Природоохоронці прикріпили до єдиного у світі живого білого жирафа GPS-трекер, аби захистити його від браконьєрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Моніторинг переміщень унікальної тварини здійснюватиметься в реальному часі. Так, сигнал із трекера через супутник отримуватимуть рейнджери. Пристрій прикріпили до одного з ріжок самця. Щогодини він передаватиме повідомлення про те, де перебуває тварина.

Зазначається, що в жирафа рідкісне генетичне захворювання - лейкізм, що спричиняє втрату пігментації шкіри. На такий крок захисники природи пішли не дарма, адже буквально в березні 2020 року двох жираф цього виду вбили.

Тож природоохоронці побоюються, щоб така доля не спіткала й останнього представника цього виду. Читайте також: У Бразилії вигоріла третина найбільшого в світі болота Пантанал

Як відомо, вперше білих жираф помітили у Кенії та Танзанії у 2016 році. Перші фото самки з дитинчам вдалося зробити через рік у кенійському заповіднику Гарріса.

Фото: ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY