Швеція заборонила розведення норок через коронавірус

Для зменшення ризику виникнення мутацій COVID-19 Швеція до кінця року заборонила розводити норок.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на директора Національного ветеринарного інституту Швеції Анну Ліндберг пише Сіньхуа.

“Швеція до кінця року заборонила розведення норок через застороги стосовно мутацій нового коронавірусу, які можуть поглибити COVID-кризу”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Швеція тимчасово заборонила також і завезення живих норок з-за кордону.

Сіньхуа нагадує, що інфіковані COVID-19 норки були вперше виявлені у Швеції наприкінці жовтня минулого року. Однак на відміну від сусідньої Данії, у Швеції досі не було виявлено випадків мутації нового коронавірусу на норкових фермах.

Фото: PETA