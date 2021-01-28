У Болгарії з лютого маски будуть обов’язковими у відкритих громадських місцях

У Болгарії повертають норму про обов'язкове носіння захисної маски як у закритих, так і відкритих громадських місцях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Novinite.

З 1 лютого по 30 квітня всі громадяни мусять носити захисні маски для обличчя у закритих громадських місцях, зокрема громадському транспорті. Ця ж вимога стосується відкритих громадських місць, де неможливо уникнути скупчення людей.

Винятки допускаються для клієнтів закладів харчування, а також для людей, які займаються спортом, дітей до 6 років, для учасників семінарів, пресконференцій тощо.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 101,438,029 випадків COVID-19, зокрема 2,184,216 летальних, одужали 73,325,189 осіб.