Bellingcat назвав нові імена жертв отруєння співробітниками ФСБ

Зокрема, ідеться про вбивство журналіста і правозахисника з Нальчика Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова в Каспійську і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва в місті Тамбов.

31 липня 2014 року Куашев вийшов з дому і попрямував у бік театру, де грала його мати. Наступного дня тіло Куашева знайшли біля дороги в лісі на околиці Нальчика. На тілі загиблого виявлено слід від ін'єкції, а також садна і гематоми. Незадовго до вбивства в Нальчик прибули майбутні отруйники Навального.

«Хоча у Тимура Куашева було багато недоброзичливців, саме судовий процес над «терористами», який курувало ФСБ, міг стати головною причиною, з якої спецслужба могла звернути на нього особливу увагу», - йдеться у розслідуванні.

24 березня 2015 року в Каспійську (передмістя Махачкали) був знайдений мертвим активіст громадського регіонального руху «Єдність» («Садвал») Руслан Магомедрагімов. Цього дня приблизно опівдні він телефонував своєму знайомому і обговорював плановану зустріч на фестивалі лезгинської мови. Але до зустрічі він не дожив. Його тіло знайшли приблизно о 14:00-15:00 в парку біля моря, а його машину - приблизно за чотириста метрів від місця події, в глухому, захаращеному дворі будинку № 24 на вул. Леніна. Як стверджував товариш покійного, Іслам Клічханов, з автомобіля зникли відеореєстратор, а також два з трьох його телефонів. Слідчі, які в рамках дослідчої перевірки прибули на місце події, виявили в машині слід від чужого взуття. За офіційною версією, Руслан помер від задухи, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі покійного стверджували, що на шиї Магомедрагімова були помітні дві точки, схожі на сліди від уколів шприцом.

Будучи активістом громадської регіональної організації «Садвал», Магомедрагімов захищав права лезгинського народу, а також виступав за ідею возз'єднання лезгин Росії та Азербайджану шляхом створення автономії «Лезгистан». Незважаючи на те, що діяльність організації мала невинний характер, вона могла розглядатися співробітниками ФСБ як ворожа, так як спецслужба нерідко дуже агресивно реагує на організації, які просувають ідеї «національної автономії» в різних регіонах Росії.

16 листопада 2019 року в поїзді Тамбов - Москва помер Микита Ісаєв, лідер руху «Нова Росія». Незадовго до поїздки в Тамбов голова партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов призначив його радником з регіонального розвитку, завданням Ісаєва в місті був підбір кандидатів у партію і підготовка їх до виборів.

Свідком смерті Ісаєва стала його помічниця і (за її словами) кохана Аліна Жестовська (Львова). За її словами, Ісаєву стало зле в поїзді, після чого він помер. Офіційним діагнозом став серцевий напад.

У кожному з випадків співробітники НДІ-2 ФСБ приїжджали напередодні в міста, де по тому сталися три вбивства. Ці ж співробітники фігурували в розслідуванні про отруєння Навального, що базується на аналізі даних білінгу мобільних телефонів і базі даних авіапасажирів.

"Як видно з нашого розслідування, і жертви, і мотиви, і способи вбивства могли бути не схожими один на одний - і тільки команда виконавців була більш-менш постійною. Причому в команді працюють не тільки співробітники НДІ-2, а й Служба захисту конституційного ладу ФСБ, відома з-поміж іншого переслідуванням політичних активістів", - йдеться у розслідуванні.

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на російського опозиціонера Олексія Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер в стані коми був доставлений до реанімації місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.