Facebook і Twitter заблокували акаунти «кухаря Путіна»

Особисті акаунти російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", в Twitter і Facebook були заблоковані.

Про це повідомляє прес-служба його компанії "Конкорд", передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Facebook і Twitter заблокували особисті акаунти Євгена Вікторовича Пригожина без пояснення причин. Так соціальні мережі відреагували на публікацію коментаря Євгена Вікторовича про те, що президент США Джо Байден скасував введену Дональдом Трампом заборону на службу в армії трансгендерів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в довідковому центрі соціальних мереж, рішення про блокування акаунтів є остаточним, а про причини не повідомляється з метою безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня президент США Джо Байден скасував указ колишнього американського президента Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Таким чином, відновлюється політика епохи Барака Обами, яка дозволяла трансгендерним особам служити в армії.

Трамп оголосив у липні 2017 р. заборону на службу трансгендерів в армії. Пізніше він прийняв рекомендації Пентагону, щоб обмежити службу трансгендерам, які вимагають спеціального лікування.

Однак ця політика була припинена через низку судових позовів. Верховний суд США в січні скасував рішення суду нижчої інстанції, які блокували цю політику.