У Греції після послаблення карантину заборонили масові зібрання

Влада Греції, яка нещодавно послабила карантинні обмеження, до 1 лютого заборонила масові зібрання надворі за участі більш як сотні осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Ця заборона, що має на меті запобігти поширенню нового штаму коронавірусу, набула чинності у вівторок.

Обмеження поширюються як на громадський, так і на приватний простір. Організаторам незаконних зібрань загрожує штраф до 3 тисяч євро для фізичної особи та до 5 тисяч - для юридичної, а учасникам таких заходів - до 300 євро.

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Як повідомлялося, з 18 січня у Греції вперше з листопада послабили карантин: відчинилися магазини роздрібної торгівлі, станції техогляду та перукарні.

Від початку епідемії у Греції виявлено 152,4 тис. випадків COVID-19, внаслідок інфікування померли 5,6 тис. осіб.

Фото: ekathimerini.com