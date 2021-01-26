В Ірландії запідозрили росіян у причетності до зникнення знаменитого дельфіна

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Irish Post.

Три місяці тому дельфін Фунгі зник з гавані Дінгл, й з того часу його не бачили.

Багато хто припускає, що дельфін міг загинути, хтось сподівається, що він просто мігрував. Але прихильники іншої теорії припускають, що винні у зникненні дельфіна саме росіяни.

"Це можуть бути росіяни. Це може бути Путін", - сказав сенатор від партії Fianna Fáil Нед О'Салліван.

Як зазначається, використання росіянами технологій визначення місцеперебування в ірландських морях негативно впливає на популяції китів та дельфінів, і, як результат, зараз це одне з найбільш вірогідних пояснень зникнення Фунгі.

Російський лідер санкціонував широке застосування цієї гідроакустичної системи як спосіб контролювати рух британських морських суден.

Низка ірландських спеціалістів розкритикували цю практику та натякнули, що використання росіянами гідроакустичної системи поблизу затоки Дінгл насправді можуть бути причиною зникнення дельфіна.

Депутат Sinn Féin Еойн Бройн наголосив, що Ірландія зобов'язана захищати китів та дельфінів, які потенційно можуть постраждати від застосування росіянами цієї системи.