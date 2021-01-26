Сенат США затвердив Блінкена на посаді держсекретаря

Голосування відбулося у вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

Кандидатуру Блінкена на чолі зовнішньополітичного відомства США підтримали 78 сенаторів, проти висловилися 22 законодавці.

За процедурою, Блінкен має скласти присягу, після чого він набуде повноважень.

Читайте також: Мінфін США вперше очолила жінка

Як повідомляв Укрінформ, під час слухань у профільному комітеті Сенату США щодо затвердження на посаді Блінкен висловився на підтримку України. Він підкреслив, що Америка має допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.