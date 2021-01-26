Сенат США затвердив Блінкена на посаді держсекретаря
Укрінформ
Кандидат на посаду державного секретаря США в новій адміністрації Ентоні Блінкен, висунутий президентом Джо Байденом, отримав схвалення верхньою палатою Конгресу США.
Голосування відбулося у вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.
Кандидатуру Блінкена на чолі зовнішньополітичного відомства США підтримали 78 сенаторів, проти висловилися 22 законодавці.
За процедурою, Блінкен має скласти присягу, після чого він набуде повноважень.
Як повідомляв Укрінформ, під час слухань у профільному комітеті Сенату США щодо затвердження на посаді Блінкен висловився на підтримку України. Він підкреслив, що Америка має допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.