Греція придбає у Франції 18 винищувачів Rafale

Франція та Греція у понеділок підписали угоду про поставки Афінам 18 бойових літаків Rafale та іншого озброєння на суму 2,3 мільярда євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Відповідну угоду у столиці Греції підписали очільники міністерств оборони Франції Флоранс Парлі та Греції Нікос Панагіотопулос.

В рамках угоди Франція поставить грецьким військовим 18 сучасних винищувачів-бомбардувальників Rafale, з яких 12 - уже експлуатовані, а 6 - нові. Поставки включають у себе озброєння, запчастини і боєприпаси. Очікується, що перші шість літаків мають бути передані грекам до кінця року. У рамках стратегічного співробітництва Франція також може продати Греції партію фрегатів, щоб посилити її ВМС у Середземномор’ї.

Збільшення щорічних видатків Греції на оборону відбувається на тлі загострення суперечки між Анкарою та Афінами через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.

Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

В цьому контексті варто також нагадати, що нещодавно в Греції було продовжено термін обов’язкової військової служби для чоловічого населення із 9 до 12 місяців.

Фото з сайту ekathimerini.com