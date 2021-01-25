Із Північної Кореї втік дипломат з родиною – ЗМІ

Дипломат з КНДР Рю Хьон У, який виконував обов'язки глави дипмісії в Кувейті, разом з родиною втік до Південної Кореї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap з посиланням на обізнане джерело.

Коли саме сталася втеча, не уточнюється. Однак припускають, що дипломат міг емігрувати ще в 2019 році після аналогічного вчинку дипломата з КНДР, який працював в Італії.

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Зазначається, що даними деяких ЗМІ Рю Хьон У є зятем ексглави Бюро 39 ЦК Трудової партії Кореї, який відповідав за секретний фонд лідерів КНДР та придбання предметів розкоші.

За даними агентства, чоловік вирішив втекти «заради майбутнього своїх дітей».