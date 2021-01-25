Індонезія затримала два іноземні танкери - ЗМІ

У водах Індонезії поблизу острова Калімантан патрульний корабель затримав два іноземні танкери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

У заяві служби морської безпеки Індонезії зазначається, що танкери підозрюються в низці порушень. У тому числі в тому, що вони не демонстрували національні прапори, відключили системи ідентифікації, незаконно встали на якір і здійснювали незаконне перекачування палива.

За попередніми даними, один з танкерів ішов під прапором Ірану, другий - Панами.

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Уточнюється, що затримання відбулося поблизу міста Понтіанак у провінції Західний Калімантан. Обидва судна супроводжено на острів Батам у провінції Ріау для подальшого розслідування.