Іран захопив танкер під корейським прапором в Ормузькій протоці
Укрінформ
Іранські військові захопили танкер для перевезення хімічних речовин під південнокорейським прапором у водах Перської затоки та затримали членів його екіпажу.
Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, це сталося на тлі напруженості між Тегераном та Сеулом через іранські кошти, заморожені у південнокорейських банках через санкції США.
У Сеулі підтвердили затримання південнокорейського танкера з хімічними речовинами іранською владою у водах біля Оману та вимагають негайного звільнення судна та екіпажу.
Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, судно звинуватили у «забрудненні навколишнього середовища та хімічному забрудненні Перської затоки». На його борту перебували 20 членів екіпажу, 5 з яких є громадянами Південної Кореї.
У П'ятому флоті ВМС США, який базується у Бахрейні, про інцидент знають та відстежують ситуацію.
Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency)