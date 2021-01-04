Іран захопив танкер під корейським прапором в Ормузькій протоці

Іранські військові захопили танкер для перевезення хімічних речовин під південнокорейським прапором у водах Перської затоки та затримали членів його екіпажу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, це сталося на тлі напруженості між Тегераном та Сеулом через іранські кошти, заморожені у південнокорейських банках через санкції США.

У Сеулі підтвердили затримання південнокорейського танкера з хімічними речовинами іранською владою у водах біля Оману та вимагають негайного звільнення судна та екіпажу.

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, судно звинуватили у «забрудненні навколишнього середовища та хімічному забрудненні Перської затоки». На його борту перебували 20 членів екіпажу, 5 з яких є громадянами Південної Кореї.

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У П'ятому флоті ВМС США, який базується у Бахрейні, про інцидент знають та відстежують ситуацію.

Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency)