Чотири центри вакцинації у Британії закрили через снігопад

Як передає Укрінформ, про це інформує Sky News.

Згідно з даними британських синоптиків, у багатьох місцевостях зафіксовано 6 см снігового покриття, ймовірно, що на частині території випало ще більше снігу.

Через несприятливу погоду у Південному Вельсі були змушені закритися чотири заклади, де проводиться вакцинація населення від хвороби COVID-19.

Центри вакцинації у Бридженді, Рондді, Аберциноні та Мертірі Тифділ були зачинені в неділю, заявили в Управлінні охорони здоров'я університету Таф Морганнва.

З людьми, яким вже призначили зустріч, зв’язувались з проханням перенести час введення ін'єкцій.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.

Фото: Sky News