МВС Німеччини попереджає про спроби перешкодити кампанії з COVID-вакцинації

Німецьке Міністерство внутрішніх справ попереджає про можливі масові акції з метою перешкодити кампанії з вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь МВС на запит фракції Зелених у Бундестазі, яку цитують видання медіагрупи Funke.

«Вже відомо про кілька ймовірних спроб здобути інформацію про німецьких виробників вакцини», - інформує, зокрема, Passauer Neue Presse.

Загрозу кібератак стосовно вакцин та вакцинації у МВС оцінюють як високу. Потенційними цілями шпіонажу та саботажу з боку «іноземних спецслужб» є дослідницькі установи, виробництва вакцин та заклади, як і органи, які дають дозвіл на використання. МВС попереджає також про можливі «підривні дії з боку прихильників теорій змови».

Як повідомлялось, найбільша в історії кампанія з вакцинації почалася в Німеччині 27 грудня. За даними спеціально створеного порталу, який повідомляє про її перебіг, станом на 23 січня було щеплено 1 632 777 людей, трохи більше як 1,8% населення.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтверджено 12 257 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії – 2 134 936 людей. Від наслідків коронавірусу померли 51 870 людей.