В Єгипті розпочалася масова COVID-вакцинація

24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

Як зазначається, Єгипет ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин GAVI для 20 мільйонів осіб, або 20% від 100 мільйонів населення країни, повідомили у міністерстві охорони здоров'я Єгипту минулого тижня.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.