Підпалили автівки й пограбували супермаркет: у Нідерландах мітингували проти карантину

У нідерландському місті Ейндховен акція проти коронавірусних обмежень закінчилася масовими заворушеннями та пограбуванням магазину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Мітингарі проти коронавірусних обмежень спричинили масові заворушення в центрі Ейндховена та пограбували магазини біля вокзалу”, - йдеться у повідомленні.

Beetje respect voor deze jonge ondernemers die vreedzaam protesteren nadat ze door de maatregelen hun zaak hebben moeten sluiten #eindhoven pic.twitter.com/10H8ta0XoD — Jim (@morrisjim) January 24, 2021

Зазначається, що заворушення почалися після того, як поліція припинила незаконну демонстрацію проти коронавірусних обмежень. Правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ.

У центрі міста мітингувальники влаштували хаос, зокрема, підпалили велосипеди, автівки, пограбували супермаркет. Через агресивних мітингарів у місті зупинився громадський транспорт. Вулиці центру міста усипані камінням, залишками підпалених велосипедів та скутерів.

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Десятки людей заарештовано.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з суботи, 23 січня, було запроваджено комендантську годину. Таке рішення ухвалив парламент.

Комендантська година діє з 21:00 по 04:30 наступного дня. У цей період виходити на вулицю дозволено лише за вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення додому з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток діє для громадян, які їдуть за кордон і мають квиток, люди, які прямують на похорон, засідання суду тощо. Громадський транспорт і служби доставки продовжують працювати.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. Порушники мають сплатити штраф у розмірі 95 євро.

Фото: ANP